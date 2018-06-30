«Апокалипсис в Москве»: Сильнейший ураган превратил столицу в Венецию

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Происходящее уже названо «вековым» событием, ведь столичные синоптики не видели настолько сильного дождя и ветра уже давно. Граждане массово публикуют снимки затопленных улиц, поваленных деревьев и пугающих порывов.

Сильнейший ураган превратил столицу России в Венецию, ведь выехавшим на улицу водителям в прямом смысле слова приходится «плыть» по дорогам. «Апокалипсис в Москве», - именно так считают многие местные жители, которые наблюдают за непогодой в разных частях города. На улицах уже около полусотни деревьев просто вырваны с корнем, об этом синоптики также предупреждали, предостерегая граждан от выхода на улицу без надобности.

Москвичи отмечают, что вместе с ветром и дождем выпал град, и происходило это в некоторых районах Москвы. Сейчас ситуация пока остается неустойчивой, многие кафе закрыли свои летние площадки, а другие общественные учреждения также прервали работу. Выходить на улицу в Москве и области по-прежнему не рекомендуется.