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Мост через Которосль в Ярославле открыли недоделанным

Сегодня, 18:42

В Ярославле в районе Комсомольской площади открыли новый автомобильный мост через реку Которосль. Общественники обращают внимание, что мост открыли недоделанным.

Старый мост через реку в этом месте стоял 57 лет. Конечно, за это время он пришел в аварийное состояние. Некоторые конструкции моста имели стопроцентный износ. Начались разборка старого и строительство нового моста. Фактически старый мост снесли и построили новый. Смета строительных работ составила 650 миллионов рублей, большая часть этих денег – финансирование из федерального бюджета. Прошлым летом на этот объект приезжал тогдашний министр транспорта Максим Соколов, чтобы проконтролировать ход работ.

Этот мост очень важен для города. Он связывает три района города, а также является частью окружной дороги по направлению на трассу М-8 «Холмогоры».

Сегодня, 30 июля, мост был торжественно открыт. Присутствовали губернатор области Дмитрий Миронов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

После торжественной части колонна с официальными лицами проехала по мосту и удалилась на банкет, а по мосту поехали обычные смертные. Горожане сразу увидели, что работы не закончены: недоделаны тротуары и откосы, не работает светофор, вместо ливневой канализации систему упростили – через решетки в дорожном полотне вода будет просто стекать в реку.

Эксперты в сфере дорожного строительства удивлены, как с такими недоделками можно было открывать движение по мосту.

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