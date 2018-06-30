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Мошенники якобы выступают против поднятия пенсионного возраста, для чего и заручились поддержкой наивных пенсионеров. Передавая страховой номер аферистам, люди рискуют потерять часть пенсионных накоплений.

В Петербурге у граждан сборщики подписей похищают реквизиты СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), об этом рассказала местная жительница, которая и сама чуть не стала жертвой аферы. По ее словам, объяснить необходимость получения таких данных парень-сборщик не смог, занервничал, но все равно пытался убедить ее сообщить номер.

Как рассказали специалисты, такие действия могут совершать сотрудники негосударственного пенсионного фонда, работающие для привлечения новых клиентов. Однако при переводе из государственного фонда пенсионеры значительно потеряют в сумме накоплений, то же произойдет и в случае перевода денег обратно, если афера все же состоится.