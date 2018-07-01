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В Курске установили копию чикагской статуи Мэрилин Монро

Сегодня, 06:15

Курский торговый центр давно пользуется огромным спросом у местных. Заядлые шоперы даже сравнивают его с Дубайским моллом. Однако в российской версии можно еще и почувствовать себя, как в Чикаго.

В Курске в Central Park установили копию чикагской статуи Мэрилин Монро. Правда, оригинал чуть больше – 8 метров против 5,5 м. Известная голливудская актриса является иконой стиля, красоты и гламурной жизни XX века. Поэтому ее статуя возле торговых центров смотрится очень уместно.

Еще в 2011 году в Чикаго создали скульптуру Монро и теперь она путешествует по городам. Россияне не верят, что она дойдет и до них, поэтому и решились на «плагиат». Местные жители то и дело не нарадуются новому украшению города – в сети уже много селфи и обычных фото со скульптурой секс-символа 60-х.

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