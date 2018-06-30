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Пекарь из Магнитогорска получила награду от Путина

Сегодня, 17:12

Женщина 30 лет работает на хлебокомбинате, а её смена за один выход производит 6-7 тонн изделий.

Награду Надежда Юзева получила лично от Путина 27 июня в Екатерининском зале Кремлёвской резиденции российского главы. Пекарь из Магнитогорска получила титул «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ».

В пресс-релизе хлебокомбината, где работает Надежда, указывается, что за 30 лет карьеры пекаря запах хлеба для неё является уже буквально родным. Бригада, которой руководит женщина, за смену выпекает 6-7 тонн хлебобулочных изделий. По словам Надежды, хлеб для неё живой, поэтому к нему нужно относиться «с душой».

На торжественной церемонии награждения Путин поблагодарил всех присутствующих за их работу. По словам главы РФ, каждый человек на мероприятии доказал, что нашедший своё призвание человек может покорить любые вершины. Талант, по мнению Путина, нужно направлять на службу людям.

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