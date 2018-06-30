В Костроме предлагают давать донорам скидки в магазинах

Сегодня, 16:53

Власти хотят поощрить тех, кто безвозмездно жертвует кровь на благие цели.

В Костроме намерены отметить людей, которые занимаются благотворительностью, являясь донорами крови. Чиновники подсчитали, что в области насчитывается порядка шести тысяч человек, которые добровольно приходят в медучреждения для того, чтобы помочь больным людям. Более половины из них уже имеют звание «Почётного донора России», присваиваемого после сдачи крови более 40 раз. Они имеют право получить от государства раз в год единовременную выплату в размере 13 тысяч рублей.

Вместе с тем остальные добровольцы пока никак не поощряются, но всё равно не отказываются от оказания помощи. В этой связи депутаты облдумы предлагают учредить специальное звание «Почётный донор Костромской области», позволяющее претендовать на получение неких преференций. В частности, народные избранники хотят провести встречу с местными предпринимателями и договориться с ними, чтобы давать донорам скидки в магазинах. Пока данный проект находится на стадии обсуждения, но чиновники решительно настроены довести его реализацию до логического завершения.

Ранее мы писали, что донор-герой посмертно пожертвовал пять органов для смертельно больных людей. Поступок мужчины взбудоражил сеть.