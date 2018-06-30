В Подмосковье сфотографировали белый НЛО с крыльями ангела

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Яркая вспышка «божественного» света вышла из чёрных туч и осветила всё в округе.

В Подмосковье местные жители сфотографировали необычное НЛО. В небе в вечернее время дня появился белый неопознанный объект с крыльями ангела. Примечательно, что вокруг всё было тёмным, так как небо было затянуто тучами. На горизонте лишь виднелось яркое красное солнце и закат.

Само НЛО было похоже на некий шар с обоих сторон которого были две особенно ярких вспышки.

Некоторые специалисты решили, что на снимке запечатлён корабль пришельцев, который издавал свет. Другие же люди решили, что на фотографию попал ангел, который предстал перед очевидцем в виде сущности. Сам автор уверен, что ему посчастливилось увидеть именно НЛО.