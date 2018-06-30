Милана Кержакова увидит сына

Сегодня, 16:29

Милана и Александр Кержаковы договорились. Теперь в субботу, 30 июня, женщина сможет увидеть сына. Об этом она написала в своем Instagram.

Ранее жена футболиста рассказала, что Кержаков забрал у нее сына и не дает им видеться. Яна Рудковская, которая находится с Кержаковыми в приятельских отношениях, считает, что Милана виновата сама. Она приняла сторону Александра. Яна полагает, что девушка мало времени проводила с малышом.

Сегодня дочь сенатора Вадима Тюльпанова сообщила в своем микроблоге в Instagram, что Александр позволил ей увидеть сына, с которым они не были вместе больше месяца. Молодая мама пообещала подписчикам, что выложит совместное фото с ребенком, когда они наконец встретятся.

Милана поделилась в сети, что ее выбила из колеи смерть отца. Девушка не смогла справиться с горем, начала употреблять наркотики. Такое поведение она объясняет своей слабостью. Оказывается, что супруга Кержакова 4,5 месяца провела в наркологической клинике, а всю заботу о мальчике взял на себя Александр.

Девушка призналась, что оклеветала Сашу, что он никогда не был против общения Миланы с их сыном Артемием. Состоялась ли встреча сына и мамы и как она прошла, общественность узнает совсем скоро. Сам футболист комментариев не дает.