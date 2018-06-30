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Магазинный розыгрыш с расстрелом мужчины шокировал Интернет

Сегодня, 16:13

Инцидент произошел в одном из магазинов в Махачкале. Свидетели «расстрела» еле пришли в себя – настолько испугались.

 Как можно увидеть на видео, посетители заходят в магазин одежды и возникает ссора между сотрудником и одним из мужчин. После чего происходит выстрел и работник падает на пол, держа руку на боку, откуда якобы идет кровь. Девушки, которые работают с «раненым», тут же пришли на помощь, однако реакция была более, чем неожиданной – он рассмеялся. Как оказалось, это был лишь розыгрыш.

Девушки хоть и обиделись, но мужчины о них позаботились – преподнесли им розы и свои извинения.

Также видео попало в сеть – магазинный розыгрыш с расстрелом мужчины шокировал Интернет, многие в комментариях возмущались и писали про недопустимость подобных "шуток", которые могут вызвать совершенно не шуточный сердечный приступ у очевидца.

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