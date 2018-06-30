Сегодня, 15:50

Постарались местные жители, которые водят своих детей справить нужду прямо за памятники. Другие граждане возмущены, по какой причине взрослые ведут себя, как в средневековье.

Мамаев курган в Волгограде превратился в общественный туалет, хоть там и расположены кабинки для подобных случаев. Тем не менее, по рассказу свидетельницы событий, многие родители не пытаются пользоваться современными методами решения проблем. На замечания возмущенной волгоградке ответили: «Ребенок хотел в туалет, следите за собой».

По словам женщины, которая наблюдала за происходящим, в тот момент она гуляла вместе с гостями из Исландии, для которых такое воспитание россиян может показаться неприемлемым. Однако, как считает жительница Волгограда, на кладбище у своих родных такие невоспитанные люди не станут справлять нужду, почему же они делают это около мемориала – непонятно.