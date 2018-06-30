Принца Луи будут крестить в купели за 150 тысяч долларов

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В скором времени пройдёт крещение Принца Луи. Королевская семья планирует провести церемонию с большим размахом благодаря купели, в которой крестили Князя Людовика.

Сына герцога и герцогини Кембриджских будут крестить в старинной купели Лили, которую используют для всех новорождённых в королевской семье. Стоимость реликвии оценивается в 150 тысяч долларов, а её транспортировка до церкви без повреждений – сложнейшая операция. Купель весит почти 10 килограмм и украшена золотыми лилиями, плющом и херувимами. По оценкам критиков, цена на аукционе может перевалить за несколько миллионов долларов.

Третий ребёнок Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет крещён в понедельник 9 июля архиепископом Кентерберийским в Королевской часовне Сент-Джеймс в Лондоне. Там же был крещён Джордж ещё в 2013 году, а принцессу Шарлотту крестили в церкви Святой Марии Магдалины, недалеко от королевской фермы Сандрингем в Норфолке в 2015 году. Воду для крещения доставят из реки Иордан на Ближнем Востоке, как это сделал Иисус.