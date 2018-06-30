Больница в Борисоглебске стала дорогой в ад

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Вчера в сети опубликованы фотографии из детского инфекционного отделения ЦРБ в Борисоглебске. На снимках – ужасная обстановка: ободрано все. Нет живого места на потолках, стенах. Все в плачевном состоянии.

Фотографии выложил популярный блогер Илья Варламов. «А теперь вопрос к правительству! Вы повышаете налоги, стоимость на бензин, НДС, пенсионный возраст и т.д. Куда уходят деньги с налогов, которые мы платим?» – спрашивает он.

Кто-то скажет, что сейчас не время для таких тяжелых тем, ведь идет Чемпионат, все болеют за сборную и радуются ее победам. Но рядом с весельем существует такая дорога в ад, как это несчастное медучреждение, требующее капитального ремонта всего, что в нем находится. У жителей района положение безвыходное – кроме этой инфекционной больницы никаких других вариантов нет. А ехать в областной центр или в столицу – нет денег.

Реальность же олицетворяет эта борисоглебская больница. Врачи, работающие здесь – тоже заложники ситуации, комментирует Варламов. Они получают копейки, но найти другую работу в районе им практически невозможно, вот и срывают они порой свою злость на собственную неустроенность на пациентах.

Во многих сельских школах нет теплых туалетов, спортзалы и столовые в них больше похожи на сараи.

Тысячи предприятий останавливаются из-за банкротства, дороги в отвратительном состоянии. И весь этот ужас происходит на фоне сверкающих сооружений и огромных расходов на проведение Олимпиад и Чемпионатов.