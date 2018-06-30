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«Против правил»: Как Меган Маркл и принцесса Евгения нарушают королевский протокол

Сегодня, 14:40

Все действия членов королевской семьи регламентированы согласно королевскому протоколу, однако принцесса Евгения и герцогиня Сассекская неоднократно нарушают правила, из-за чего попадают в немилость к Королеве.

Принцесса Евгения всегда оставалась в стороне от королевских мероприятий и отказывалась представлять страну на мировой арене. Девушка пошла против правил в выборе одежды для женского пола в монархии. Например, принцесса не придерживается думает про маникюр нейтральных цветов и однотонной одежды. Не редко можно заметить на Евгении яркие наряды и цвет лака в тон. Также принцесса собственноручно ведёт профиль в Instagram, что запрещено другим королевским особам.

Меган Маркл стала не лучшим представителем Британской монархии. Она разведена и имеет американское гражданство. Также она первая мулатка, которая стала членом королевской семьи. Меган ещё предстоит научиться себя вести так, чтобы не позорить монархию. Например, ей нужно перестать использовать излюбленные сумки через плечо и начать носить колготы на официальных мероприятиях.  

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