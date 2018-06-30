Сегодня, 14:04

Жители города поделились снимками, на которых небо окрасилось в самые неожиданные цвета. За необычным природным явлением следили граждане из разных частей города, публикуя яркие кадры в соцсетях.

В Ростове наблюдали загадочный огненный закат 29 июня вечером, и в этот момент небо становилось не только желтым, оранжевым и красным, но еще и фиолетовым, а также приобретало другие красочные оттенки. Ростовчане прозвали такой закат огненным также из-за характерных воображаемых «языков пламени» в небе.

Контраст с вечерним городом и природой у заката получился невероятно красивым, пользователи восхитились природным явлением, которое наблюдать можно не часто. Многие предполагают, что небо окрасилось в такие разные яркие цвета из-за переменчивой погоды.