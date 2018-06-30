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Ребята получили массу положительных эмоций, покатавшись на аттракционах, увидели Набережную и фан-зону.

Дети из Донбасса приехали на ЧМ-2018 в Ростов и наконец-то смогли почувствовать, как должно проходить нормальное детство. Они ходили в аквапарк, катались на каруселях и пробовали местные угощения.

К сожалению, как сообщает руководитель НКО "Быть Добру", эти дети ранее не видели ничего, кроме взрывов, перестрелок и сырых подвалов. Благотворительная организация приложила много усилий, чтобы подарить ребятам с территорий, на которых ведутся бои, счастливые моменты.

Ребятня смогла познакомиться с иностранцами, которые приехали поболеть за свои сборные, посмотреть на футбольное поле, где будут проходить легендарные матчи. Дети почувствовали себя наконец-то счастливыми.

Добродушные ростовчане подобным образом уже вывезли на такой отдых более тысячи детей из Донецкой и Луганской областей. Благотворители хотят показать детям настоящий матч 2 июля в Ростове, где будет проводиться 1/8 финала. Глава организации отмечает, что есть и меценаты, которые согласны оплатить детям билеты.

С трудностями организация сталкивается регулярно, но ее команда готова делать все, чтобы хоть ненадолго осчастливить ребят и подарить им незабываемые моменты детской беззаботной жизни.