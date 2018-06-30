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Сотрудник NASA обвинил власти в сокрытии фактов об НЛО

Сегодня, 14:51

Едва выйдя в отставку, бывший функционер NASA сделал признание, что, по его мнению, власти США долгие годы скрывают от обнародования данные о контактах с внеземными цивилизациями и факты реального наблюдения НЛО.

Свое сенсационное заявление бывший сотрудник объяснил тем, что человечество искусственно лишено важнейших знаний, которыми уже несомненно обладают многие ученые-уфологи, астрономы, работники космического агентства. По его словам, около 5% ученых, связанных с космосом, так или иначе видели НЛО, но свои результаты они вынуждены держать в тайне. Многие военные также имели контакты с пришельцами, но и это находится под грифом «секретно».

Немногие опубликованные свидетельства о встречах с пришельцами – несерьезны и рассчитаны на простачков и доморощенных уфологов, считает экс-сотрудник NASA. Обвиняя правительство США в сокрытии данных о НЛО, он надеется, что наконец будет прервана информационная блокада над этой важной проблемой.

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