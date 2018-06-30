Жители Воронежской области страдают из-за некачественного ремонта дома

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Жильцы многоквартирного дома жалуются на то, что в одном из подъездов был произведён ремонт, который рабочие не закончили. Протекающая крыша стала причиной трёх пожаров, из-за чего часть квартир осталась без электричества.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой жильцы города Семилуки рассказали о том, как был произведён ремонт в доме по адресу улица Некрасова 11. «Сделали крышу, но не доделали», - пишет автор. Он уточнил, что на все жалобы и заявления жильцов успокоили тем, что всё сделано и проблем не наблюдается. Однако из-за протекающей крыши 3 раза случались пожары, последний из которых произошел ночью. Некачественный ремонт стал причиной того, что один из этажей оказался без света.

При этом замена проводки, как уточняет автор публикации, не изменит ничего, так как крыша окажется в прежнем состоянии. При просьбах произвести ремонт, жильцы столкнулись с проблемой, что капитальный ремонт дома будет только в 2035 году.

Пользователи Сети отмечают, что жильцам необходим аварийный ремонт, который управляющая компания должна произвести в ближайшие сроки, а не говорить о том, когда это будет возможно. Если же дело не сдвинется, то подписчики советуют произвести замену проводки самостоятельно, чтобы один из пожаров не имел трагичные последствия.