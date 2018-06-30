Тюменский хирург спас малыша из Магнитогорска

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Для врача из Тюмени нет понятий «свои» и «чужие», поскольку неважно, откуда родом его пациенты. У крошечного малыша из Магнитогорска был поставлен диагноз «уретрогидронефроз двух почек».

Тюменский хирург-уролог Алексей Лутков вызвался помочь больному мальчику, который прибыл вместе с мамой в «Областную клиническую больницу №1» из Магнитогорска. Взявшись за сложное оперативное вмешательство, врач спас малыша.

Такой случай – не единичный в практике уролога Луткова, к нему приезжают отовсюду. Но сложность данной операции заключалась в том, что мочевой пузырь малыша был многократно оперирован, ко всему добавилась цистома и развивающаяся инфекция мочеполовой системы.

Хирург из Тюмени реимплантировал мочеточники маленькому пациенту по персональной методике. Доктор отмечает, что рубцовый процесс и дефицит тканей сильно мешал проведению операции.

Благодаря умелому хирургу, ребенок избавился от цистомы, а все утраченные функции были восстановлены. Малыш вернулся к привычной жизни очень скоро. Мама мальчика сообщила, что с ребенком все хорошо.