Россию и Украину признали одними из опаснейших стран мира

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РФ заняла 154-строчку в рейтинге 163 государств.

Ежегодный рейтинг опаснейших стран мира Global Peace Index 2018 составила организация Institute for Economics and Peace. Одной из таковых стран, где положение с безопасностью человека хуже всего, признали Россию. Она заняла в этом году 154-е место из 163 возможных. Недалеко от неё ушла и Украина. Её составители рейтинга поставили на 152-ю позицию.

Аналитики учитывали сразу несколько показателей для определения конечного рейтинга. Так, в частности, оценивались такие факторы, как уровень преступности, коррупция, количество терактов, объёмы экспорта оружия, а также количество заключённых и деятельность правительства. В этом году Россия вошла в ТОП-10 опаснейших стран, потеряв с прошлого года три позиции. Самой безопасной страной признана Исландия. Здесь на 100 тысяч человек в среднем регистрируется 1,8 убийства. Также в ТОП-3 вошли Новая Зеландия и Австрия.

Ранее комиссар Совета Европы Дунья Миятович потребовала от Украины положить конец нападениям на цыган. В стране вот уже несколько месяцев продолжается террор против представителей данной национальности. В авангарде радикально настроенных против нацменьшинств лиц стоят украинские националисты, от рук которых недавно погиб цыганский юноша.