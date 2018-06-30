Садальский попросил Путина перестать грабить стариков

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Артист считает, что лучше поднять налоги для олигархов.

Такой пост Стас Садальский опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Артист написал некий диалог, при этом попросил Путина перестать грабить стариков. В нём один человек хочет, чтобы Путин поднял налоги для олигархов, предложив, что это может быть лучше, нежели грабить стариков. После этого Садальский пишет ответ российского главы, как его видит он. Артист считает, Путин бы ответил, что с олигархами по этому поводу уже говорил и они оказались против.

Примечательно, что о поднятии пенсионного возраста в РФ Садальский высказывался не один раз. В своём предыдущем посте он отметил, что в «Прямом эфире» с Малаховым прозвучала фраза, мол повышение возраста очень выгодно для россиян.

На это Садальский ответил, что можно поднять пенсионный возраст до 105 лет, и тогда старики будут получать пенсию «до 1 млн долларов в месяц».

В комментарии к публикации фанаты артиста согласились с ним, отметив, что скоро люди будут работать неофициально, чтобы не платить налоги и не кормить олигархов. Некоторые заявили, что повышение пенсионного возраста выгодно власти РФ, так как многие до пенсии, так и не доживут, а мёртвым людям платить уже не нужно.