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«СПИД не спит!»: В Башкирии с начала 2018 года ВИЧ выявили у 1299 человек

Сегодня, 09:48

Из них 284 беременные женщины, родились от инфицированных мам 210 малышей. Об этом информируют сотрудники Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Согласно официальным данным, с начала 2018 года в Башкирии ВИЧ выявили у 1299 человек, среди которых 782 мужчины, 517 женщин, из последних 284 числились беременными. Отмечается, что от инфицированных мам уже родились 210 малышей.

В период с 25 по 29 июня в лабораторных условиях ВИЧ обнаружили у 25 граждан, среди них 10 человек проживают в Уфе, трое зарегистрированы в Калининском районе, еще двое проживают в Октябрьском районе. Инфицированные находятся также в Салавате и Нефтекамске. Судя по этой ситуации, каждый должен помнить, что СПИД не спит и банальная осторожность может спасти жизнь.

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