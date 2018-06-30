«Инфекции и черви-паразиты»: Врачи назвали июль самым опасным для купания месяцем

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Ужасные заболевания иногда приводят к гибели отдыхающих.

Самым опасным месяцем для купания признали июль. Американские врачи назвали именно этот месяц по целому ряду причин. В частности, специально в сезон отдыха центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал новый доклад о вспышках заболеваний, связанных с купанием в реках, озерах и океанах.

В частности, в документе говорится, что в период с 2000 по 2014 год сотрудники здравоохранения в 35 штатах и Гуаме обнаружили 140 вспышек заболеваний, связанных с купанием в неочищенных рекреационных водах — главным образом на пляжах и водоемах в общественных парках. Всего это привело к 4 958 случаям заболеваний и двум смертям.

Продолжение... В Австралии "инопланетные" черви-паразиты начали убивать тысячи людей Мини-монстры попадают внутрь человека через кожу. Вызванные последствия – смертельны. Насе... В большинстве ситуаций проблемы возникают при попадании инфекции в органы желудочно-кишечного тракта. Это происходит, когда купающиеся случайно глотают воду, загрязненную фекалиями. Также значительную роль в распространении болезней играют черви-паразиты, которые обитают в таких водоёмах. Ещё будучи небольшими организмами, они попадают внутрь человеческого тела с водой и там паразитируют. Чаще всего, как показали исследования, это происходит в июле, в разгар пляжного сезона.

Ранее сообщалось, что кровожадные морские вши пожирают отдыхающих на пляжах Флориды. Местные жители жалуются, что мини-монстры атакуют их с неистовой активностью.