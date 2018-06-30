Шотландец пытался найти девушку-исландку в переходе Ростова

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Болельщик из Шотландии в юбке спустился в подземный переход, держа плакат на английском языке. Таким образом, мужчина пытался найти свою любовь в Ростове.

Прохожие немного удивились, так как шотландец хотел найти исландку именно в России. По словам мужчины, это его самая большая мечта. «Девушки в России очень красивы, но я всегда мечтал жениться на исландке», - заключил футбольный фанат. Свидетели события сняли выступление иностранца на камеру.

На кадрах трое шотландцев в костюмах держат плакаты и что-то рассказывают прохожим. Полицейские не могли не обратить внимание на такой «митинг» и подошли к иностранцам, узнать в чем дело. Когда они выяснили причину выступления, то успокоились, что это не очередная демонстрация, которые часто бывают во время проведения событий таких масштабов.