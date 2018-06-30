Воронежцев возмутил выброшенный на мусорку хлеб

Сегодня, 08:13

В сеть попала фотография, на которой показано, как сотрудники супермаркета решили избавиться от просроченной продукции. Такое поведение со стороны работников вызвало шквал негативных комментариев среди пользователей сети.

Воронежцев возмутил выброшенный сотрудниками на мусорку хлеб. Пользователи начали писать эмоциональные комментарии и вспоминать, как при ВОВ такого блага практически не было, а сейчас им просто разбрасываются. Некоторые юзеры сказали о том, что такой хлеб можно вторично перерабатывать или отдать собакам в приют. Практически все комментаторы единодушно сошлись на том, что так выбрасывать продукт - довольно цинично.

Как оказалось, такая практика в Воронеже - не новость, поскольку администрация супермаркетов запрещает забирать «просрочку» и отдавать ее кому-либо. Этическая сторона в данном вопросе хромает больше всего, но руководство в этом не видит ничего странного.

Некоторые из воронежцев вспомнили даже о зародившейся из таких действий крупных торговых сетей молодежной субкультуре - фриганстве. Приверженные ей молодые люди не гнушаются собирать по мусоркам выброшенные супермаркетами продукты.