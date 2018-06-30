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Анастасия Костенко поделилась своим рационом во время беременности

Сегодня, 07:31

Жена Дмитрия Тарасова решила ответить на все интересующие поклонников вопросы и поделилась секретом, что входит в её рацион будущей мамы.

Анастасия Костенко на сегодняшний день весит 56,6 кг и питается 6 раз в день. Девушка полностью отказалась от жареной и жирной пищи, чтобы избавиться от тяжести и облегчить процесс пищеварения для своего организма, работающего за двоих. Модель пожаловалась, что гастроэнтеролог и её ведущий врач запретили ей есть черешню, так как эта ягода входит в разряд газообразующих, что очень нежелательно для беременных.

Костенко отметила важность завтраков и настояла, что они должны обязательно присутствовать в рационе каждого человека. Анастасия предпочитает омлет из двух яиц, цельнозерновой хлеб и несколько помидоров. На обед может быть рыба с лаймом и рис с овощами, а на ужин подойдут варёные креветки с диким рисом. Помимо этого, Костенко ещё трижды в день перекусывает чем-то лёгким, например, натуральным йогуртом или палочками из моркови.

Анастасия Костенко порекомендовала всем, кто планирует держать свой вес под контролем, обратиться к врачу-диетологу с целью составить индивидуальный сбалансированный рацион.

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