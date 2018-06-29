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Такие условия были поставлены Центробанком, и окончательный перевода разных категорий граждан, в той или иной мере относящихся к бюджетным сферам, должен произойти до 1 июля 2020 года – то есть через 24 месяца.

В России бюджетники массово переходят на карту «Мир», и в некоторых регионах показатели уже достигают 98%. Именно столько граждан, работающих на государство и получающих зарплаты из бюджета, стали носителями карт «Мир». Другая ситуация с пенсионерами, которые получают новые карты постепенно, по истечению срока старых.

Тем не менее, желающие могут отказаться от таких условий, а деньги они смогут получать в кассе. Студенты также стали участниками программы, и для них открывается еще больше возможностей – карта «Мир» может работать как студенческий пропуск, в том числе в библиотеку, проездной на транспорте, а в дальнейшем появится специальное приложение для записи в электронном виде к врачу.