В Пензе мужчине продали йогурт, покрытый плесенью

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Об этом он поведал "ВКонтакте" в группе "Черный список Пенза". Однако пользователи лишь посоветовали ему быть внимательней в выборе.

В Пензе мужчине продали в супермаркете «Пятерочка» йогурт, покрытый плесенью. На фото видно, как пенициллин полностью на верхушке лакомства и можно заметить поврежденную упаковку, что и спровоцировало появление грибка.

Так, более недели назад, женщина из Астрахани приобрела торт в магазине, после которого ее сыну стало плохо. Как выяснилось, на сладости также был пенициллин.