Японец поделился видео с эпичной дракой двух жуков

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Мужчина увлекается насекомыми, что доказывают его аккаунты в Twitter и Instagram, посвященные им.

Японец с ником sansyokumedaka поделился в Twitter видео с эпичной дракой двух жуков. Как можно заметить, они сражались с помощью лап. И более крупный жук смог выиграть и прогнать противника, однако бой был равный. Видео очень приглянулось зрителям – за короткий срок больше 8,5 миллионов просмотров и 15 тысяч лайков.

И в Instagram есть фанаты жуков. Так, пользователь 9gag поделился «своей» битвой насекомых. Видео также стало вирусным – за 24 часа более 5 миллионов просмотров. Комментарии, оставленные под видео доказывают, что людям такое нравится. Они признаются, что могли бы «вечно на это смотреть».