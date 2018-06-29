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В Ставрополе акробатка показала на площади свою отличную растяжку

Сегодня, 20:30

Девушку зовут Анастасия Лучезарная и шпагат – это часть ее работы, она тренер. Благодаря ее последней фотосессии о ней узнали и за пределами родного городка.

В Ставрополе на Александровской площади красавица-акробатка показала свою шикарную растяжку. У Анастасии очень красивая фигура, которую она и не скрывает, одев короткие шорты.

Фотографии вышли очень эффектными, ведь в популярной социальной сети они набрали более пяти сотен лайков. Комментарии также были лишь положительными: все хвалили девушку за физические данные, ее сногсшибательное тело и советовали не оставлять спорт, если вдруг чего. Некоторые сравнили её с Анастасией Волочковой.

Как написала Лучезарная у себя под фотографией, она любит не только гимнастику, а и ролики с коньками. 

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