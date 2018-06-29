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В ростовском гипермаркете лежат на прилавках заплесневелые игрушки

Сегодня, 20:16

Девушка была возмущена поведением сотрудника на ее жалобу, которое она расценила как халатность.

В ростовском гипермаркете «Ашан» лежат на прилавках заплесневелые игрушки. Как рассказала очевидец Дарья П., были грибки на коляске для кукол.

Она сразу же обратилась к работнику магазина, на что тот ответил: «Сейчас уберем». Девушку возмутило это, ведь они должны следить за качеством своего товара и не доводить до такого.

Дарья поделилась с ростовчанами фотографией коляски с плесенью в социальных сетях. Те в свою очередь направляют ее в Роспортебнадзор.

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