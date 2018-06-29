В Сочи прохожие спасли щенков с закрытой машины

Сегодня, 18:38

Погода в городе очень жаркая и бедные животные изнемогали в душном автомобиле. Благодаря ГИБДД удалось узнать номер хозяина питомцев.

В Сочи в Лазаревском районе прохожие спасли трех щенков с закрытой машины. Позвонили в органы дорожного движения, чтобы те выяснили по машине номер владельца - они сразу же пришли на помощь к своим питомцам.

Как позже стало известно, владельцы только начинающие собачники, поэтому даже не подумали о том, что животным может стать плохо. После освобождения они посетили ветеринарную клинику – там питомцы себя стали чувствовать лучше.