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Токсичный препарат мог спровоцировать гибель сразу нескольких пациенток, которые обратились в разные столичные клиники пластической хирургии. Распоряжение о снятии вещества с использование было сделано негласно.

В Москве после ряда смертей хирурги откажутся от средства для наркоза, одна из партий которого оказалась опасной для жизни, вследствие чего на операционном столе погибли минимум четыре пациентки. Сейчас медики заменяют вещество безопасными аналогами, однако официального запрета на препарат пока не поступало.

Смертельные случаи были зафиксированы в Москве со средины апреля по начало мая, после чего экспертизы установили, от какого именно препарата были допущены трагические инциденты. «Смертельная партия» вещества в настоящий момент изучается специалистами, но сразу несколько серьезных нарушений производителя уже установлены.