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Пророчество Варфоломея: Россия-матушка станет справедливым властелином мира

Сегодня, 18:37

Она победит «злых нелюдей» и это будет угодно Богу, говорил настоятель Свято-Введенской Оптиной пустыни.

Свято-Введенская Оптина пустынь славится на всю Россию, об этом монастыре даже знают в других странах. Оказывается, он становился местом служения многих старцев, обладающих даром предвидения. Их пророчества записывались паломниками и прихожанами, так до наших дней и дошло пророчество известного настоятеля Варфоломея.

По его словам, через много лет после его рождения пройдет война и только Россия-матушка выйдет из пожара войны невредимой. Страшные события будут происходить на востоке, юге и западе. Злые нелюди будут править миром и многие народы станут перед ними на колени, но только не россияне. Именно Россия проживет все невзгоды и сама станет справедливым властелином мира, что угодно Богу.

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