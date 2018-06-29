VistaNews.ru


Ученые доказали, что наличие «постоянного» врача может продлить жизнь

Сегодня, 18:09

В исследовании приняло участие около 1,5 миллиона людей из разных частей мира. Документы, которые также были изучены касаемо этой темы подтвердили факт, что лучше иметь одно лекаря, а не бегать постоянно по разным.

Ученые из Эксетерского университета в Британии доказали, что наличие «постоянного» врача может продлить жизнь. В данном эксперименте участвовали Канада, Южная Корея, США, Израиль, Тайвань и Великая Британия. В их распоряжении находились и 22 документы, связанных с пациентами. 18 из них подтвердили связь продолжительности жизни пациента и наличии одного или нескольких врачей. Большинство опрашиваемых считают также.

Больнее всего признать этот факт было самим британцам – у них огромная нехватка медицинских работников, тем самым практически нет возможности иметь постоянного врача.

Все связано с доверием пациентов к тем, к кому обращаются. Один врач действительно может больше помочь, ведь он более ознакомлен со своим подопечным, вызывает полное доверие. Людям проще делиться всеми симптомами с «близкими», чем с абсолютно новым человеком. Именно это и сможет сыграть на итоге лечения: доктор постарается помочь и вылечит, либо пациент отправится на «тот свет».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые раскрыли секреты продления жизни

Эксперты назвали секс в старости лучшей профилактикой для организма

Учёные доказали, что алкоголь продлевает жизнь

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем