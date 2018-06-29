Ученые доказали, что наличие «постоянного» врача может продлить жизнь

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В исследовании приняло участие около 1,5 миллиона людей из разных частей мира. Документы, которые также были изучены касаемо этой темы подтвердили факт, что лучше иметь одно лекаря, а не бегать постоянно по разным.

Ученые из Эксетерского университета в Британии доказали, что наличие «постоянного» врача может продлить жизнь. В данном эксперименте участвовали Канада, Южная Корея, США, Израиль, Тайвань и Великая Британия. В их распоряжении находились и 22 документы, связанных с пациентами. 18 из них подтвердили связь продолжительности жизни пациента и наличии одного или нескольких врачей. Большинство опрашиваемых считают также.

Больнее всего признать этот факт было самим британцам – у них огромная нехватка медицинских работников, тем самым практически нет возможности иметь постоянного врача.

Все связано с доверием пациентов к тем, к кому обращаются. Один врач действительно может больше помочь, ведь он более ознакомлен со своим подопечным, вызывает полное доверие. Людям проще делиться всеми симптомами с «близкими», чем с абсолютно новым человеком. Именно это и сможет сыграть на итоге лечения: доктор постарается помочь и вылечит, либо пациент отправится на «тот свет».