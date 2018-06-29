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Мать британской модели неоднократно насиловала её, что привело к сексуальной зависимости

Сегодня, 19:41

Жестокое обращение и сексуальное насилие со стороны матери сказалось на ментальном здоровье Никки Дюбуз и привело к появлению сексуальной зависимости.

Сэнди, мать Никки, родила её в возрасте 17 лет. Она вышла замуж за отца Дюбуз, однако черед два года его посадили в тюрьму, что спровоцировало у женщины психические расстройства. В частности, она страдала от биполярного расстройства и расстройства пищевого поведения. Лечение усугублялось сильной алкогольной зависимостью. Мать Никки пренебрегала личным пространством девочки и неоднократно лапала её за грудь и попу, а также заставляла измерять температуру ректально, хотя врачи не рекомендуют этого делать с детьми старше 3 лет во избежание моральных травм.   

13-летней Никии приходилось смотреть на то, как её мать мастурбирует, а так же выслушивать похабные комментарии и просьбы присоединится и помочь маме. Женщина спаивала свою малолетнюю дочь в дешёвых барах в компании незнакомых мужчин и предлагала девочке пообщаться с ними поближе. Также мать заставляла Никки вести переписки по сети со взрослыми мужчинами.

Никки выросла и стала всемирно известной британской моделью, выпустила несколько автобиографий про ужасы своего детства. Такое воспитание закрепило в голове девушки, что секс – это что-то ужасное, однако после курса психотерапии ей удалось побороть свои ментальные расстройства и начать жизнь с чистого листа.

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