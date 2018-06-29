«Они хорошие»: Алтайские врачи просят не бояться червей-паразитов в воде

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Разъяснение специалистов Роспотребнадзора по поводу 30-сантиметровых червей нематоморфов, вряд ли успокоило население и добавило оптимизма.

Алтайские врачи просят граждан не бояться червей-паразитов в питьевой воде, утверждая, что они хорошие, в смысле, абсолютно безвредны. Мало того, специалисты убеждают, что появление нематоморфов в водоемах свидетельствует о чистоте воды. Между тем, жители Алтайского края не желают видеть, как из водопроводных кранов в чайники льется вода с длинными червями-паразитами, которых в народе еще называют волосатиками.

Люди издавна знают, что червь-волосатик проникает под кожу, откладывает там миллионы личинок, причиняя зараженному человеку невыносимые страдание. Однако и это утверждение врачи безапелляционно назвали мифом. По словам специалистов, при попадании в питьевую воду червей, нужно просто профильтровать жидкость, а затем, прокипятить. Пользователи социальных сетей уже несколько дней мрачно шутят по поводу советов Роспотребнадзора.