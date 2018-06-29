В Ростове автомобилисты пожаловались на самовольный захват парковки

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По «указанию начальства» автовладельцу запретили парковаться.

Ростов-на-Дону не перестает удивлять своих жителей. На этот раз автомобилисты пожаловались, что в городе происходит самовольный захват парковки. Оказалось, что по распоряжению «начальства», охранник не стал пускать на парковку водителя Олега.

Именно на том месте – в переулке Доломановском № 63, как сообщил Олег, самовольно установили антипарковочные барьеры. После 20-минутного спора, на «запретное» место подъехал полноприводный кроссовер Toyota Rav4.

Как оказалось, никаких документов, подтверждающих «строгий запрет», у «стража парковки» не оказалось.

Олег считает, что такие ограждения необходимо спилить и предоставить данную информацию властям города.