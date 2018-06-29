VistaNews.ru


Уровень заболеваемости россиян пневмонией растет

Сегодня, 16:39

Если сравнивать показатели заболеваемости пневмонией жителей России нынешнего и прошлого годов, по данным Роспотребнадзора, то они увеличились.

Россияне стали чаще болеть воспалением легких. Увеличение случаев заболеваемости медики связывают с плохой экологической обстановкой, снижением иммунитета. Часто пневмония проявляет себя, как осложнение после перенесенных гриппа или ОРВИ.

Особенный рост случаев заболеваемости отмечается среди детей. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился на 40%. Чаще всего это заболевание носит инфекционный характер, а значит может передаваться от больного человека здоровому.

В Роспотребнадзоре отметили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в этом году увеличился в сравнении с показателями прошлого года примерно на 20%. Пыль, вдыхаемая человеком, по утверждению врачей, отрицательно влияет на загрязнение легочной ткани. Легкие становятся более подвержены заражению инфекцией различной этиологии.

Медики считают, что необходима вакцинация детей от пневмококковой и гемофильной инфекций. С 2020 года Минздравом планируется сделать ее обязательной и бесплатной для всех детей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Саратовской области растёт уровень заболеваемости коклюшем

Роспотребнадзор: В Башкирии 1,7 млн людей сделали прививки от гриппа

В Воронеже вырос уровень инфекционной заболеваемости

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем