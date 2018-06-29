Уровень заболеваемости россиян пневмонией растет

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Если сравнивать показатели заболеваемости пневмонией жителей России нынешнего и прошлого годов, по данным Роспотребнадзора, то они увеличились.

Россияне стали чаще болеть воспалением легких. Увеличение случаев заболеваемости медики связывают с плохой экологической обстановкой, снижением иммунитета. Часто пневмония проявляет себя, как осложнение после перенесенных гриппа или ОРВИ.

Особенный рост случаев заболеваемости отмечается среди детей. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился на 40%. Чаще всего это заболевание носит инфекционный характер, а значит может передаваться от больного человека здоровому.

В Роспотребнадзоре отметили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в этом году увеличился в сравнении с показателями прошлого года примерно на 20%. Пыль, вдыхаемая человеком, по утверждению врачей, отрицательно влияет на загрязнение легочной ткани. Легкие становятся более подвержены заражению инфекцией различной этиологии.

Медики считают, что необходима вакцинация детей от пневмококковой и гемофильной инфекций. С 2020 года Минздравом планируется сделать ее обязательной и бесплатной для всех детей.