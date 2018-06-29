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Олег Навальный после выхода из тюрьмы устроил ритуальное сожжение одежды

Сегодня, 15:36

Освободившись из-под заключения, Олег Навальный попросил брата привезти несколько вещей. Сам набор, а также его применение несколько удивили Алексея.

 Вещами, которые попросил привезти Олег, оказались металлическое ведро, зажигалка Zippo и бутылка самбуки. Для самого Алексея оставалось неизвестным, что именно собирается делать с ними брат до того момента, пока они не пошли в ход. После выхода из тюрьмы Олег решил избавиться от своих вещей. Он устроил ритуальное сожжение одежды в ведре, предварительно облив самбукой. При этом сам Алексей отмечает, что данный вид спиртного прекрасно подходит для тех случаев, когда необходимо что-то подпалить.

Подписчики Навального отметили, что подобные ритуалы являются достаточно «интимными» и не стоило выставлять их на всеобщее обозрение. Олегу они в свою очередь пожелали счастливой жизни на свободе, а также больше не попадать в тюрьму. Подписчики обратились к Алексею с просьбой размещать меньше текстов, в которых он указывает как и чем можно сжечь всё вокруг, переживая, что в них могут углядеть неправильный посыл.

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