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Ученые нашли видеоролики способные довести до «мозгового оргазма»

Сегодня, 05:15

Учеными-сотрудниками университета в городе Шеффилд (Великобритания), была открыта удивительная закономерность. Оказалось, что при просмотре некоторых видеороликов в сети, у людей возникают очень приятные ощущения, сравнимые с оргазмом.

Только эти ролики на просторах YouTube доводят до иного оргазма. Это - «мозговой оргазм». Такими способностями обладают ролики АСМР (Автоно́мная се́нсорная меридиона́льная реа́кция). Они наполнены некими «спусковыми крючками» (триггерами), которые провоцируют человека к повторению тех или иных чувств.

Происходит это на подсознательном уровне. АСМР звуки: шелест пищевой пленки или фольги, льющиеся потоки воды, шум прибоя, тихий шепот, поскабливание пера ручки по бумаге.

"АСМР" видео предназначены для успокоения и релакса. Они вызывают появление мурашек в области затылка, которые потом распространяются по всему телу. Чувство блаженства охватывает целиком.

Все эти приятности способствуют снижению пульса и давления в организме. Помогают быстрее уснуть, психологически расслабиться.

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