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Запах гари мешает жизни жителей Воронежа

Сегодня, 14:01

Жители Левого берега железнодорожного района в последние три дня жалуются на ужасный удушающий запах, который мешает нормальной жизнедеятельности.

Запах гари доставляет людям большой дискомфорт, так как он пропитывает обои и мебель в квартирах, а также одежду, которая висит на бельевых веревках на балконе. Особенно на удушающий запах жалуются жители Артамоновской улицы и Богдана Хмельницкого.

«Что горит? Ехала мимо Землячки несколько дней назад, видела, как над полем поднимается огромная черная туча. У меня уже все вещи на балконе провонялись», - пишет одна из возмущенных местных жительниц. Некоторые предполагают, что горит свалка, поэтому в городе стоит такой едкий запах гари.

Жители Воронежа вспомнили и о других крупных пожарах, которые иногда появляются в чертах города. К примеру, недавно, 28 июня загорелось поле в районе «Борового» на Левом берегу Воронежа. Пожар был очень масштабный, на его тушение пришлось потратить несколько часов.

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