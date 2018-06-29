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Парень из Крыма решил стать Тиной Кароль, но получилась Лобода

Вчера, 23:45

Мужчина перенес несколько пластических операций, и теперь он не Андрей, а привлекательная девушка Анна. Смотря на фото Анны Дорониной, трудно подумать о том, что она когда-то была мужчиной Андреем из полуострова Крым.

Мужчина решил стать андрогином, потому что хотел стать моделью. У него это вышло, и теперь он является очень востребованной моделью во Франции и Китае. Для того, чтобы воплотить свою мечту, Андрею пришлось пропить несколько курсов гормональных препаратов и сделать бесчисленное количество пластических операций.

Парень хотел стать похожим на Тину Кароль, его кумира. Но у врача были свои планы, и он стал похож на Светлану Лободу.

Однако Андрей не расстроился, ведь из него вышла шикарная Лобода. Теперь Анну часто путают с известной певицей, и даже просят сфотографироваться.

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