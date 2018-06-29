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Энтеровирус атакует Хабаровский край

Сегодня, 10:23

Среди 18 человек заболевших - большинство дети. Пятеро человек были экстренно госпитализированы.

В Хабаровский край проник энтеровирус, который порождает серозный менингит. Эта болезнь является очень опасной, так как сопровождается стремительным повышением температуры, а также при несвоевременном лечении может привести к серьезным последствиям и даже к смерти. Среди 18 заболевших вирусом большая часть - дети.

Энтеровирус атакует Хабаровский край, а также Комсомольск-на-Амуре. На данный момент с 18 июня в больницы уже обратились 22 человека с подозрением на энтеровирус. В большинстве своем болезнь атакует школьников и детей. Причем наиболее подвержены опасному вирусу дети до трех лет. Всего с 28 мая в районе отмечено 99 человек с подозрением на опасный вирус, в некоторых случаях это вирусный серозный менингит.

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