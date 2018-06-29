В Ростове обнаженные девушки протестуют против повышения пенсионного возраста

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Участницы протеста являются сторонницами «Демократической коалиции» в донской столице. Девушки в Ростове утверждают, что государство обворовывает население, и поэтому они решились на такой «откровенный» шаг.

Обнаженные девушки из Ростова-на-Дону протестуют против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин, госпошлины и ставки НДС. Ростовчанки, как видно на фото, держат плакаты с надписями «Ободрали до трусов».

Девушки считают, что с таким успехом им просто не удастся дожить до пенсии. Кстати, одной из активисток 38 лет. Девушкам отказали в проведении акции, поэтому активистки решили провести флешмоб.

Участница протеста Анастасия призывает присоединиться неравнодушных к их флешмобу и выкладывать в сеть подобные фото с аналогичными плакатами.