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В Ростове обнаженные девушки протестуют против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 08:38

Участницы протеста являются сторонницами «Демократической коалиции» в донской столице. Девушки в Ростове утверждают, что государство обворовывает население, и поэтому они решились на такой «откровенный» шаг.

Обнаженные девушки из Ростова-на-Дону протестуют против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин, госпошлины и ставки НДС. Ростовчанки, как видно на фото, держат плакаты с надписями «Ободрали до трусов».

Девушки считают, что с таким успехом им просто не удастся дожить до пенсии. Кстати, одной из активисток 38 лет. Девушкам отказали в проведении акции, поэтому активистки решили провести флешмоб.

Участница протеста Анастасия призывает присоединиться неравнодушных к их флешмобу и выкладывать в сеть подобные фото с аналогичными плакатами.

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