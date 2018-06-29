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Из-за крови и антисанитарии в Кузбассе закроют лагерь

Сегодня, 07:59

Специалисты из Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили на территории детского лагеря следы крови, сгнившие овощи и фрукты и пустые коробки от продуктов.

В Кузбассе в Свердловском поселке находится детский оздоровительный лагерь, который закроют из-за полной антисанитарии и следов крови в помещении на кухне. Сообщается, что сотрудники лагеря не убирались в помещениях с едой, на полу были следы крови от мяса и гнилые овощи. Из-за этого на кухне развелось очень большое количество насекомых.

Состоялся суд, в ходе которого признали директора лагеря виновным, и в качестве наказания лагерь в Кузбассе закроют на несколько дней до наведения полного порядка в помещениях.

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