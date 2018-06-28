Телеведущая покинула Саудовскую Аравию из-за ее внешнего вида

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Телеведущая из Саудовской Аравии покинула страну из-за начавшихся расследований, вызванных ее одеждой. В эфире одного репортажа телеведущая Ширин аль-Рифаи рассказывала об отмене запрета на вождение автомобилей для женщин.

При этом женщина была одета в традиционное арабское белое платье белого цвета. Но когда платье развивалось, из под него были видны брюки и юбка.

По правилам, принятым в королевстве, одеваться подобным образом запрещено. Из под платка на голове ведущей выбивались волосы. А это тоже не разрешено правилами. Об этом 27 июня написала газета Haaretz.

Пользователей интернета возмутил внешний вид Ширин аль-Рифаи. Ведь по законам ислама подобное облачение не позволено женщинам. Голая женщина водит машину в Эр-Рияде», -подписано видео с ее репортажем в соцсети на арабском языке.

Власти страны начали проверку. СМИ обвинили женщину-репортера в нарушении дресс-кода на рабочем месте. Ширин аль-Рифаи покинула Саудовскую Аравию и не считает себя виновной.

Саудовское общество потихоньку движется по пути ослабления требований по отношению к женщинам. 24 июня им разрешили водить машины. А еще раньше стало возможным работать в следственных органах и ходить на футбол.