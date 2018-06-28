Очевидец доказал существование НЛО над Одессой

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Очевидец снимал на видео небо над портом Одессы, когда в объективе показался странный объект. НЛО был похож на две тарелки, но пользователи Сети отказываются верить в пришельцев.

Как утверждает автор видео, на момент появления инопланетного корабля, он находился на катере в акватории Одессы. Турист снимал на камеру маяк над портом, а также красивый закат. К чему он не был готов, так это к космическому кораблю, который вдруг пролетел перед объективом. Автор уверяет, что смог его рассмотреть только через экран телефона, а для человеческого глаза НЛО был скрыт.

Однако пользователи Сети не поверили автору, спросив, какая модель его телефона, и как долго она служит. Как оказалось, устройство действительно было не новым, поэтому были возможны любые помехи, в том числе и дефекты съёмки. Некоторые пошутили, что снимай автор закат на старенький Nokia, то ему пришлось бы доказывать существование гигантской планеты.