VistaNews.ru


Очевидец доказал существование НЛО над Одессой

Сегодня, 20:02

Очевидец снимал на видео небо над портом Одессы, когда в объективе показался странный объект. НЛО был похож на две тарелки, но пользователи Сети отказываются верить в пришельцев.

Как утверждает автор видео, на момент появления инопланетного корабля, он находился на катере в акватории Одессы. Турист снимал на камеру маяк над портом, а также красивый закат. К чему он не был готов, так это к космическому кораблю, который вдруг пролетел перед объективом. Автор уверяет, что смог его рассмотреть только через экран телефона, а для человеческого глаза НЛО был скрыт.
Однако пользователи Сети не поверили автору, спросив, какая модель его телефона, и как долго она служит. Как оказалось, устройство действительно было не новым, поэтому были возможны любые помехи, в том числе и дефекты съёмки. Некоторые пошутили, что снимай автор закат на старенький Nokia, то ему пришлось бы доказывать существование гигантской планеты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Нигерии возле синагоги на камеру засняли полёт ангела

Ужасающий НЛО напугал жителей Приморского края

Призрак попал на камеру видеонаблюдения и шокировал Сеть

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем