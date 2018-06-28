Эксцентричное поведение Марадоны должно поднять рейтинги его фильма

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Аргентинский футболист так активно болеет за свою сборную, что даже забывает о своём пошатнувшемся здоровье. Фанаты Марадоны заподозрили его в «показухе» ради съёмок нового документального кино.

Ранее в Сети появились слухи о смерти Диего Марадоны, но его семья быстро дала опровержение и доказала, что с легендарным футболистом всё в порядке. Родственники Марадоны нелестно отзывались о тех, кто не проявил сочувствия. Это дало фанатам почву для подозрений, что Диего искусственно создаёт инфоповоды, чтобы оставаться на слуху как можно дольше.

Азиф Кападиа, получивший премию «Оскар» за документальный фильм «Эми», теперь снимает кино про Диего Марадону. По словам режиссёра, судьба футболиста давно его интересовала, но обсуждения всех деталей всё не заканчивалось. Стоило Марадоне дать окончательное согласие на съёмку, как его поведение стало чересчур эпатажным. Поклонники уверены, что таким образом Диего пытается обратить внимание на фильм и поднять ему рейтинг, однако фанаты переживают, как бы такое эксцентричное поведение не заставило потенциальных зрителей отвернуться от документального фильма.