Сегодня, 19:09

Приказ на отчисление был подписан и.о. первого проректора по учебной части Мариной Лавриковой.

Из СПбГУ отчислили студента за поддержку «хабаровских живодерок». Парень открывал группы «ВКонтакте», чтобы поддержать осужденных девушек, а также помочь им собрать деньги на адвокатов. Более того, он вел некорректные беседы с представителями осужденных. Узнав об этом, руководством ВУЗа было решено отчислить студента за несоответствие моральным и этическим нормам учебного заведения.

Сам студент отметил, что не выступает за оправдание поступков девушек, и не поддерживает их. Он всего лишь хотел помочь справиться с многочисленными недоброжелателями, которые ополчились против них.

Напомним, в прошлом году двух девушек подросткового возраста, проживающих в Хабаровске, приговорили к 3 и 4 годам лишения свободы за жестокое обращение с животными и их убийство. Также девушки напали на молодого человека, всячески издеваясь над ним.