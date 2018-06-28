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Исследователи нашли города «пухлых» невест

Сегодня, 18:34

Представители сервиса бесплатных объявлений Avito обнародовали статистику поиска свадебных платьев по размерной сетке от XS до XXL и больше.

Как оказалось, самые миниатюрные и худые невесты проживают в Уфе, 42% девушек ищут платья размером XS и S. В целом, невест с «объемами» в Уфе мало 1,7%. Такую же ситуацию зафиксировали и в Башкортостане. Но вместе с самыми «стройными» городами, аналитики нашли города «пухлых» невест спрос на платья больших размеров зафиксирован в Тюмени, Омске и Новосибирске. В этих городах невесты больше всего ищут размеры XXL и больше.

В Ростове-на-Дону аналитики обнаружили самый «ходовой» размер М. Именно его дончанки ищут чаще всех остальных. Интересно, но в этом городе зафиксировали наименьший процент полных невест всего 1,2%.

В 2018 году интерес к свадебным платьям возрос на 28,6%. Больше всего, исходя из данных Avito, выходят замуж в Волгограде. Второе место заняла Уфа, а замыкает тройку столица Москва.

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